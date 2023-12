Stačí. Co je moc, to je moc, hlasitě se ozývají němečtí zemědělci, jimž spolková vláda, sevřená v rozpočtových kleštích, hodlá od Nového roku zrušit daňové zvýhodnění nafty. A ještě na ně uvalit daň z motorových vozidel, kterou dosud na rozdíl od jiných odvětví neplatili. Odhadem 10 tisíc farmářů se začátkem minulého týdne sjelo protestovat do Berlína, kde kolem proslulé Braniborské brány projelo kolem tří tisíc traktorů.

Zemědělci sice s traktory protestují v Berlíně každou zimu, v minulosti však byly jejich požadavky poněkud nejednotné. V současnosti si však při kritice vlády notují biosedláci s velkoagrárníky. „Stát vyhlásil boj německým zemědělským rodinám. Pokud vláda svůj záměr neodvolá, postaráme se dalšími protesty o horký leden,“ prohlašuje šéf Německého svazu rolníků (DBV) Joachim Rukwied. A farmáři v tom nejsou sami. Příští rok bude v Německu dražší úplně pro všechny.

