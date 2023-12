Česká ekonomika i společnost se na prahu roku 2024 ocitly ve stavu poměrně urgentní potřeby restartu a upgradu. Zajisté toto poněkud přísné konstatování neznamená, že se nacházíme na pokraji beznadějné propasti a pád do ní je nezvratný. Spíše asi to, že nový impulz a stanovení si cíle, ke kterému bychom měli kráčet, potřebujeme i proto, abychom mohli se ctí obhájit uplynulé více než tři dekády a navázat na ně.

Onen ekonomický restart by měl být založen na obnově výkonnosti a dynamiky, sázce na obory a činnosti mající dlouhodobější a udržitelnější perspektivu, to vše postavené na zdravých základech bez poruch a nerovnováh. A jako součást společenského upgradu by nám rozhodně neškodilo více zapracovat na vlastnostech jako slušnost, noblesa, nadhled a současně se zbavit jistého malicherného a sebestředného sobectví a furiantské naštvanosti, k níž navíc není úplně racionální důvod.

