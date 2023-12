Na Štědrý den, necelý měsíc před dvaaosmdesátými narozeninami, zemřel v New Jersey ve Spojených státech česko-americký ekonom, emeritní profesor na newyorské Fordhamově univerzitě Milan Zelený. Redakci HN to potvrdil podnikatel a majitel břeclavské chemičky Fosfa Ivan Baťka.

„Je to pro nás všechny, ale i naši zemi velká ztráta. Právě v této době bychom takovéto výjimečné lidi potřebovali nejvíce. Jeho myšlenky tu ale budou s námi nadále,“ uvedl Baťka s tím, že pohřeb proběhl v rodinném kruhu v úterý. Společnost Fosfa úzce spolupracuje s Nadací ZET, kterou Zelený založil.

Milan Zelený byl jedním z nejcitovanějších a nejrespektovanějších českých ekonomů. Odborník na podnikové řízení byl velkým příznivcem podnikatele Tomáše Bati. „Milan Zelený zcela obrátil můj dřívější pohled na podnikání a svět obecně, naučil jsem se od něj dobře pozorovat, klást více otázek a méně vykřičníků. Naučil mě rozpoznat populární a uhlazené, ale zdraví škodlivé manažerské teorie a publikace notorických plánovačů od těch možná méně známých, ale o to více zdravých, které ctí přírodní zákony a inspirují se jimi. Díky jeho radám jsem pochopil, že bez principu samotvorby a rovnováhy mé podnikání v budoucnu nemůže být úspěšné,“ zhodnotil ekonomův přínos bývalý generální ředitel skupiny Vítkovice a vlastník společnosti Strojcar Libor Witassek.

Zelený se narodil v roce 1942 v Kluckých Chvalovicích u Čáslavi do literární rodiny. Po studiu na VŠE v oborech ekonomika práce, politická ekonomie, finance a kvantitativní metody nastoupil u profesora Oty Šika v Ekonomickém ústavu Československé akademie věd do ekonomicko-matematické laboratoře.

Milan Zelený „učil rozpoznat zdraví škodlivé manažerské teorie notorických plánovačů od těch méně známých, ale o to více zdravých, které ctí přírodními zákony a inspirují se jimi“. Foto: Günter Bartoš

V roce 1967 odešel na studijní pobyt do USA, kde se po vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa rozhodl zůstat. Ve Spojených státech dostudoval a získal také americké občanství. Zatímco v Československu byl vyloučen z akademie věd a publikace jeho prací byla zakázána, v exilu získal tituly Master of Science a Doctor of Philosophy na univerzitě v Rochesteru. Byl 10 let profesorem podnikového řízení na Kolumbijské univerzitě a obdržel doživotní profesuru na Fordhamově univerzitě v New Yorku. Působil také na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, ale i na univerzitách v Číně, na Tchaj-wanu, v Indii, Brazílii a jinde.

Americká profesura mu nebyla v Česku uznána a i po roce 1989 zde byl považován za cizince. Ostré spory vedl s tehdejším ministrem financí Václavem Klausem, který o něm mluvil jako o „nějakém neznámém panu profesoru Zeleném“. V žebříčcích nejcitovanějších českých ekonomů drží přitom Zelený dlouhodobě první místo.

Na půdě Univerzity Tomáše Bati spoluzaložil Nadaci ZET za účelem rozvoje národního podnikatelství a zvýšení konkurenceschopnosti českých firem, stejně tak podniků v USA, Číně a v dalších transformujících se ekonomikách. U příležitosti 99. výročí vzniku samostatného československého státu byl 28. října 2017 oceněn státním vyznamenáním – medailí Za zásluhy I. stupně.

„S velkým potěšením vzpomínám na společné rybaření v jižních Čechách, kde jsme do hloubky diskutovali pohledy na budoucnost české ekonomiky, která má stále ve svém DNA historicky ověřené základy baťovského myšlení a svůj velký rozmach má teprve před sebou,“ vzpomíná na profesora Zeleného Libor Witassek.