Budoucímu premiérovi Andreji Babišovi se vláda neskládá tak snadno, jak v euforii z volebního výsledků původně předpokládal, ale i tak už se blíží doba, kdy by měl veřejnosti oznámit, co udělá se svým holdingem Agrofert. Bez takového kroku by se předsedou vlády stát neměl, leda by se za své podniky vzdal dotací. Podle toho, co Babiš na povolebním jednání řekl prezidentovi Petru Pavlovi, vyřeší svůj střet zájmů v souladu s českým i evropským právem. Nebude to ale trik podobný tomu s jeho prvními svěřenskými fondy?
Co se dočtete dál
- Kdo z rodiny Andreje Babiše se připravuje na práci ve vedení Agrofertu a jak se o tom píše?
- Zmizí střet zájmů, když budoucí premiér nebude moci ovlivňovat management společností znovu uklizených do svěřenského fondu?
- Jak se dá veřejnosti prodat „rodinné řešení“ problému s Agrofertem?
