„V oblasti ovoce či úseku lahůdek například rozvíjíme food upcycling,“ říká ředitel pro udržitelnost obchodů Albert Jiří Mareček. Metoda spočívá ve zpracování zbylých potravin k výrobě nového produktu s větší hodnotou. Na pultech hypermarketů Albert se díky tomu už několik let drží banánový chlebíček pečený z přezrálých banánů, postupně k němu přibyly další koláče využívající zbylé ovoce a nově také pizza snack z neprodaných odkrojků uzenin.
Suroviny, které se neprodají ani ve slevě a nezpracují ve výrobě, pak řetězec věnuje potravinovým bankám. Minulý rok od něj takto obdržely celkem 3852 tun potravin, letos chce řetězec překročit čtyřtisícovou hranici. U trvanlivých výrobků je to snazší, firma ale hledá řešení i pro potraviny podléhající rychlé zkáze, jako jsou maso, ryby, mléčné výrobky, lahůdky a ovoce nebo zelenina.
Pomáhá s tím koncept večerního darování, kdy Albert nabízí neprodané čerstvé výrobky pomáhajícím organizacím. „Často k nám pro jídlo nejezdí potravinové banky, ale přímo samotní příjemci, například domovy pro seniory,“ dodává Mareček.
Maso, zeleninu nebo mléčné výrobky si vyzvednou v den, kdy jim končí exspirace, tedy ještě v kvalitě, ve které se potraviny prodávají. Musí je ale rychle zpracovat a spotřebovat. „Jenom vloni jsme v rámci projektu večerního darování předali potřebným 350 tun čerstvých potravin z 92 obchodů,“ upřesňuje Mareček.
Ani to, co zbude, ale nekončí v kontejneru. Když už jídlo není darovatelné pro lidskou spotřebu, odebírají ho záchranné stanice nebo myslivecké organizace. A pokud už není poživatelné ani pro zvířata, zpracuje se v kompostérech, které ho přímo na prodejnách proměňují v úrodný substrát.
Na co slyší generace Z
Snahu o neplýtvání jídlem deklarují i další prodejci potravin. Kampaně podporující prodej exspirujícího zboží nebo „ošklivé“ zeleniny cílí obvykle na svědomí zákazníků a jejich edukaci, často jim také vychází vstříc výhodnými nabídkami a doporučenými recepty ze zbytkových surovin.
Podle aktuální studie Vysoké školy ekonomické, která zkoumá dopad těchto iniciativ na generaci Z, jsou tyto kampaně u mladých lidí úspěšné. „O banánovém chlebíčku slyšelo necelých 40 procent respondentů a téměř 80 procent ze všech uvedlo, že se jim tento styl komunikace líbí. Kampaň se umístila na čtvrtém místě jako jedna z těch, které nejvíc nutí lidi přemýšlet nebo změnit své chování,“ potvrdila řešitelka projektu Veronika Mokrejšová.
Podle zmíněného výzkumu mladí lidé nejvíc kvitují slevy na procházející zboží, zbytkové bedýnky a odhodlání obchodů péct jen tolik pečiva, kolik se prodá.
Největší podíl na plýtvání jídlem mají nicméně domácnosti. Podle výzkumů Vysoké školy ekonomické a Mendelovy univerzity v Brně vyhodí průměrná česká domácnost ročně jídlo za osm tisíc korun. Zpracovávat zbytky a hlídat si spotřebu je proto výzvou nejen pro supermarkety, ale i pro spotřebitele.
Text vznikl ve spolupráci se společností Albert.
