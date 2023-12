Poté co stát letos v zájmu posílení energetické bezpečnosti koupil zásobníky zemního plynu a páteřní síť plynovodů, je na obzoru další zajímavá transakce v odvětví energetiky. Již před několika měsíci prosákly do mediálního prostoru informace, že globální investiční skupina Macquarie uvažuje o prodeji svého podílu v největším tuzemském distributorovi zemního plynu GasNet.

V prosinci tyto zprávy zintenzivnily s tím, že prodejní proces byl údajně započat. Nejvíce se hovoří právě o prodeji 55procentního podílu skupiny Macquarie, zbývající akcionáři British Columbia Investment a Allianz Capital Partners možný proces prodeje prozatím odmítli komentovat.

Zájemci na straně kupců se vzhledem k tomu, že jde o zajímavý distribuční byznys, určitě najdou. ČEZ průběžně dává najevo zájem a je připraven se účastnit případného tendru. Ostatní tuzemští energetičtí hráči záležitost nekomentují, ale domnívám se, že minimálně EPH sonduje situaci. Jsem zvědavý, zda se rovněž nezapojí další silný tuzemský subjekt v podobě Sev.en.

Zájem ČEZ je naprosto logický. Distribuce plynu by se z hlediska synergií ideálně doplňovala s jeho segmentem distribuce elektřiny. Hodnotu GasNet, s ročním provozním ziskem poblíž devíti miliard korun, vidím i kolem devadesáti miliard korun. Zohledním-li jeho čistý dluh ve výši cca padesáti miliard, pak cena 100procentního podílu by se mohla blížit 40 miliardám korun. V případě prodeje 55 procent pak cena může činit kolem dvaceti miliard.

Prodej GasNetu by tedy nebyl malou transakcí. ČEZ si ji dovolit může vzhledem ke své silné likvidní pozici s nízkým zadlužením na úrovni 1x EBITDA. A myslím si, že akvizici by ČEZ posvětila, v kontextu vnímání energetické bezpečnosti, i vláda.

Nabízím ještě jeden pohled, a to z hlediska možné transformace ČEZ. Dojde-li někdy k jeho rozdělení a distribuce by alespoň zčásti zůstala na burze, pak posílená distribuce o GasNet by dle mého soudu vyvolala zájem investorů. Tento segment, generující většinou stabilní dividendu, si vždy nachází své investiční publikum.