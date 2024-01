Prezident Petr Pavel příjemně překvapil. Jeho novoroční projev nebyl žádnou povinnou politickou kusovkou. Šlo nejen o to nejlepší, co Petr Pavel dosud pronesl, ale také o to nejinspirativnější, co jsme od českého prezidenta slyšeli za posledních jednadvacet let. Pavlův projev lze charakterizovat třemi adjektivy: Odvážný, sjednocující, originální. Pojďme to postupně ukázat a dokázat.

Odvážný byl novoroční projev hned z několika důvodů. Prezident se především nebál, při plném zachování empatie k obětem střelby na pražské filozofické fakultě, jasně říci, že by bylo iluzí myslet si, že jakkoli masivní bezpečnostní opatření mohou takovou událost vyloučit. Pavlova věta „nemůžeme se kvůli strachu vzdávat svobody“ je v současné převažující atmosféře volání po bezpečnostních rámech, policistech v ulicích či úplném odzbrojení obyvatelstva hlasem rozumu, a tedy i vodítkem pro všechny další úvahy, jak na tragédii racionálně reagovat.

Odvahu Petr Pavel projevil, i pokud jde o zásadní politické postoje.

