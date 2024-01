Byť se firmy chystají na výrazné zpřísnění pravidel u práce na dohodu, je velmi pravděpodobné, že se podmínky v příštích měsících ještě podstatně změní. Původně vláda počítala s tím, že se od léta budou nově všechny dohody u každého pracovníka sčítat. Pokud by hodnota jeho celkového výdělku přesáhla 17,5 tisíce korun, musel by on i jeho zaměstnavatelé státu odvést sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnavatel by tak do poslední chvíle nevěděl, kolik ho dohodář nakonec bude stát. Proto je mezi politiky snaha pravidla na poslední chvíli změnit. Aktuálně vzniká návrh, který by dohody o provedení práce (DPP) rozdělil na dvě kategorie.

Na smlouvu, kterou firma s dohodářem nahlásí České správě sociálního zabezpečení jako první, se budou dál vztahovat současná pravidla. Pojistné se z ní bude platit jen v případě, že měsíční výdělek u této firmy přesáhne zhruba 10 tisíc korun. Všechny další dohody, které člověk uzavře s ostatními podniky, už ale budou mít limit pro neplacení odvodů podstatně nižší, může jít o jednotky tisíc.

