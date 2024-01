Obrat e‑shopů loni v Česku meziročně klesl o šest procent na 185 mi­liard korun. Snížil se i počet internetových obchodů, a to o 200 na 49 900. Obrat a počet e‑shopů klesá druhý rok za sebou. Nejlepšího výsledku loni české e‑shopy dosáhly v posledním čtvrtletí, kdy po třech čtvrtletích poklesu jejich obrat meziročně vzrostl o dvě procenta. Vyplývá to z dat Asociace pro elektronickou komerci (APEK) a vyhledávače Heureka.cz.

„Za první tři měsíce loňského roku jsme měli meziroční propad o 13 procent, kdy jsme se stále potýkali s vysokou inflací a nedařilo se ani povánočním výprodejům. Naději na návrat k přirozenému růstu jsme dostali po druhém kvartálu, který skončil osm procent v poklesu,“ uvedl generální ředitel Heureka Group David Chmelař. Předpoklady se však nenaplnily a ve třetím čtvrtletí podle něj obrat českých e‑shopů klesl proti roku 2022 o 11 procent. „S očekáváním jsme vyhlíželi závěr roku, který patří v e‑commerce mezi ty vůbec nejsilnější, a skutečně jsme se dočkali nejlepšího výsledku za celý rok,“ řekl.

Druhým rokem klesl v ČR i počet internetových obchodů. „Na druhou stranu se opět potvrdila schopnost adaptace většiny českých internetových obchodů, které se dokázaly s náročnou situací vyrovnat a do roku 2024 budou vstupovat s optimismem,“ uvedl výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.

Také v minulém roce se na internetu největšímu zájmu těšila elektronika. Její podíl na celkovém obratu e‑shopů činil 22 procent. Proti roku 2019 před koronavirovou pandemií je to ale pokles o tři procentní body. Naopak nárůst ve srovnání s rokem 2019 zaznamenala kategorie drogerie a zdraví, a to o dva procentní body na loňských osm procent. K vyhledávaným produktům patřily například prací prášky nebo přípravky do myčky.