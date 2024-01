Může se úspěšný rok opakovat? Než koukneme do křišťálové koule, ohlédněme se zpět. V roce 2023 držela ČNB základní sazbu v souladu s naším očekáváním na úrovni sedmi procent, aby ji na konci prosince kosmeticky snížila o 25 bazických bodů. Krátkodobé fondy, jejichž výkonnost se odvíjí od této sazby, dodaly zhodnocení přesahující šest procent. O tom si mohla většina běžných a spořicích účtů nechat zdát.

A dluhopisy? Vyšší sazby, vyšší výnosy. Po dlouhé době byla radost si je „zafixovat“. Krásně je to vidět na investicích do dluhopisových fondů zaměřených na české státní dluhopisy. S tím, jak už byly sazby a výnosy relativně vysoko, očekával se jejich pokles a ceny dluhopisů rostly. V listopadu a prosinci dokonce poskočily o více než pět procent. Napodobily české juniory na hokejovém mistrovství světa, kteří v posledních dvou minutách sebrali Finům bronzovou medaili. Stejně jako čeští hokejoví fanoušci i my jsme již pár měsíců věřili, že úspěch dorazí ve velkém. Dorazil. Dluhopisové fondy vydělaly svým investorům v roce 2023 průměrně kolem 10 procent.

Pohled do křišťálové koule nám pak ukazuje, jak se bude zmiňovaným fondům dařit. Příběh je stále stejný. Krátkodobé fondy by měly v roce 2024 i nadále profitovat z nastavení základní úrokové sazby centrální banky, která bude klesat, ale pravděpodobně ne tak rychle, jak avizují banky na svých spořicích účtech. Krátkodobé fondy by tak mohly svým investorům dodat vyšší výkonnost než spořicí účty. Navíc asi nad inflací.

Dluhopisové fondy by stejně jako v roce 2023 měly těžit z poklesu úrokových sazeb, respektive dluhopisových výnosů. Samozřejmě existují rizika, která by mohla pozitivní vývoj dluhopisových fondů zhatit. Mezi největší lze zařadit návrat vysoké inflace doprovázené opět vyššími sazbami či špatnou kondici veřejných financí. Ty však podle mě mají malou šanci na úspěch. Český konzervativní investor by tak celkem v pohodě mohl zařadit do svého portfolia jak krátkodobé, tak dluhopisové fondy. Chytrým řešením může být fond, který postupně z krátkodobých fondů automaticky přesouvá prostředky do těch dluhopisových.