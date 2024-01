Před půlstoletím Švédsko myslelo, že pro něj bude Severní Korea tím nejlepším obchodním partnerem. Seveřané měli k tamnímu národu vždycky o něco blíž než zbytek západního světa a zkraje 70. let minulého století rozjeli velkou obchodní spolupráci – poslali tam důlní technologie a spoustu dalších výrobních a průmyslových zařízení. Mezi dodávkami ovšem vyčnívalo tisíc sedanů Volvo 144, od jejichž objednávky je to letos přesně 50 let a za které totalitní země nikdy nezaplatila.

Proto se na událost vzpomíná jako na největší automobilovou loupež historie.

Robustní hranaté sedany ve čtyřdveřové verzi, které se poprvé ve fabrice Torslandaverken na předměstí Göteborgu začaly vyrábět v létě 1966, jsou stále ještě na severokorejských silnicích k vidění, i když už jich je kvůli absenci náhradních dílů v provozu jen pár. Výroba modelu Volvo 144 skončila v roce 1974.

