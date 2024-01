Pokud by si staronový pirátský předseda Ivan Bartoš měl představit, s jakým týmem půjde během následujících ani ne dvou let do čtveřice voleb, asi by ho jeho nová podoba nenapadla. Přesto v sobotu v brněnském hudebním klubu Sono rozdával úsměvy. A mnohem víc než často ustaraného politika strany, která z voleb v roce 2021 „vytěžila“ jen čtyři poslance, připomínal šéfa strany z roku 2017.

Před oněmi už sedmi lety získala skoro jedenáct procent hlasů, 22 poslanců, z nichž každý měl svoje nosné téma a Bartoš se mohl soustředit na vedení strany. V tomto volebním období ale doposud bylo všechno jinak a ve straně mu čím dál víc posiluje opozice.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál V čem je nové pirátské vedení na české politické poměry zcela nezvyklé?

Jak chtějí Piráti změnit svoji komunikaci?

Má předseda Ivan Bartoš po stranickém fóru komfortnější pozici?