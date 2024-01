Gigafactory, výroba čipů nebo vodíku, datová centra, zpracování odpadů. Právě takové investice by chtěla vláda přilákat do Česka a má pro ně už i několik vytipovaných lokalit. Problematická pak ale může být jejich příprava do takové fáze, aby na...

22. 11. 2023 ▪ 5 min. čtení