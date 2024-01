Válka se jednodušeji vede nedemokratickým režimům, i když ne pokaždé končí jejich vítězstvím. To je fakt, který si lidstvo prověřilo během dvou světových válek v minulém století a který výborně popsal George Orwell v nesmrtelném románu 1984. V praxi si to teď ověřují dva demokratické státy – Ukrajina a Izrael. Mají za sebou sice politickou a do jisté míry i ekonomickou podporu dalších demokracií, ale definice válečných cílů a způsob, jak jich dosáhnout, je jen věcí obou tamních vlád.

A v tom je právě největší potíž současných konfliktů. Jak vláda prezidenta Volodymyra Zelenského, tak kabinet premiéra Benjamina Netanjahua se nyní nacházejí v situaci, kdy po úvodních, řekněme rychlých a impulzivních krocích, které bylo potřeba udělat na obranu země, potřebují znovu určit, co je cílem jejich války, jak ho dosáhnout a jak o tom přesvědčit společnost, tedy voliče.

Jinými slovy, jak Ukrajina, tak Izrael si nyní nově potřebují definovat, co pro ně znamená vítězství.

