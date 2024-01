Téměř všechny měsíce roku 2023 byly nejteplejšími v historii měření a je velmi pravděpodobné, že následující roky budou trhat nové rekordy. Česka se nejcitelněji dotkne naše „vlastní“ sucho. Je ale nutné se připravit i na následky sucha v regionech Afriky a Blízkého východu a s ním spojenou migraci.

Podle podrobného reportu Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC 6th Report, 2023), na němž se podílelo téměř 800 vědců a který vychází ze 66 tisíc odborných studií a článků, byl rok 2023 o 1,46 stupně teplejší než období let 1850–1900, což je velice blízko hranici 1,5 stupně Celsia, kterou označuje za kritickou Pařížská dohoda. Mezi vědci (a podle výzkumů už i v rámci české veřejnosti) panuje jasná shoda, že za oteplováním stojí skleníkové plyny z lidské činnosti a že je nutné to co nejdřív řešit. Poslední vývoj v Evropě i za jejími hranicemi ukazuje, že následky klimatických změn se dějí právě teď a dotknou se nás všech.

