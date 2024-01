Před branami pražské haly Fortuna se vytvořila v sobotu večer dlouhá fronta, převážně z mladých lidí. Chtějí vidět naživo, jak mezi sebou bojují v kleci kontroverzní postavy internetu. Zájem o zápasy celebrit a influencerů dokazuje i fakt, že lístky do haly s kapacitou deset tisíc lidí vyprodali organizátoři do několika dnů od spuštění prodeje. Vstupenky se prodávaly od vyšších stovek korun až po několik tisíc. Fenomén Clash of the Stars posledních pár let svou výstředností boří sociální sítě, plní sportovní haly a navíc slušně vydělává.

Vrcholem večera má být boxerský zápas podnikatele Jaromíra Soukupa s youtuberem Alešem Bejrem, který vystupuje na sociálních sítích pod pseudonymem „Psychopat Bejr“. Na tiskové konference ho ochranka zásadně pro větší show vodí jen v poutech nebo svázaného v kazajce.

Přesvědčit Soukupa k účasti ale nebylo podle organizátorů těžké. Už dříve boxoval a účast na takové akci mu může posloužit ke zviditelnění mezi mladšími lidmi. A možná je i přilákat ke sledování jeho zadlužené televize Barrandov. Co je podle organizátorů jisté, že se díky Soukupovi akce rozšířila mezi starší ročníky.

