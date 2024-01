Česká ekonomika se dostala do stavu, který i podle expertů popírá učebnicové zákonitosti. Země má dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii, ale zároveň čelí jednomu z největších propadů reálných mezd za poslední roky. To jsou dva protichůdné faktory, které by v jednom státě teoreticky neměly vůbec působit současně.

Na situaci opakovaně upozornil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Podle něj pro současné chování českého trhu práce není žádné vysvětlení, které by se mohlo opřít o zažité ekonomické teorie. „Jednoznačná odpověď pro tento jev neexistuje. Myslím si, že o tom ekonomové a makroekonomové budou ještě dlouhou dobu debatovat, aby popsali příčiny toho, co se stalo,“ uvedl.

