Od příštího roku by do krajských pokladen měl téct větší podíl z vybraných daní. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) slíbil, že umožní během dvou nebo tří let zvýšit takzvané rozpočtové určení daní (RUD) pro kraje o šest miliard korun. Vyhověl tak volání některých hejtmanů, že je současný systém přerozdělování nespravedlivý, že je třeba jej změnit a zároveň příspěvek navýšit.

Stanjura nabídl hejtmanům, že se systém změní postupně. „Při jednání byly krajům nabídnuty dvě varianty navýšení daňových příjmů v rámci rozpočtového určení daní,“ uvedla mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová. Buď si kraje přilepší o tři miliardy v obou následujících letech, nebo o dvě miliardy v každém z příštích tří let. V obou případech by na konci období teklo z RUD do krajských pokladen o šest miliard korun více.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Podle čeho si budou kraje dělit peníze?

Jak změnil názor ministr financí?

Kolik si kraje přilepší?

Co když se hejtmani s vládou nedohodnou?