Podívejte, už se perou, mohou radostně zvolat Andrej Babiš a Tomio Okamura. A skutečně. Ve vládě, která zatím fungovala bez zásadnějších konfliktů a jejíž jednotliví členové si byli vědomi toho, že jejich protivníky jsou populisté a extremisté, nikoli koaliční partneři, to začíná bublat. Skoro to vypadá, že si každá partaj ve vládě už jede svou a současně pokrytecky kritizuje partnery za to, že dělají to, co dělá sama. Co se stalo? A může se vláda nakonec rozsypat?

Z filozofického hlediska by se dalo říci, že sledujeme hezký příklad aplikace dialektického zákona přechodu kvantity v kvalitu v politice. Dlouho vládní koalice držela společný tón. Jenže zároveň v ní narůstalo napětí, protože popularita vlády jako takové šla neustále dolů a s ní i preference jednotlivých partají. A nakonec to bouchlo. Vít Rakušan zkritizoval výkon celé vlády a vystartoval coby předseda STAN na sólo tour po regionech, kde občas plácne záležitosti, které rozžhaví partnery doběla. Skomírající lidovci si uložili, že musí být „víc slyšet“, předtím se k témuž na sněmu zavázali Piráti. A jsme rázem z dva roky trvající koaliční idylky ve stavu kvalitativně zcela novém. Ve stavu, pro který platí bonmot Miloše Zemana o stupňování slova nepřítel: „Nepřítel – úhlavní nepřítel – koaliční partner“.

