Je to přízračný obrázek. Ministr vnitra stojí v karvinské hospodě, která skanduje „fašisto, fašisto“, píská na něj a při každé odpovědi nesouhlasně bučí. Ministrovi to zjevně nevadí, spíš vypadá, že mu to takto vyhovuje. Co to sledujeme? Chvilku politického masochismu? Naivní pokus o zahlazení příkopů ve společnosti? Kdepak. To, co marketingový tým Víta Rakušana spustil v podobě hospodských „debat bez cenzury“, je mimořádně kvalitní PR akce, která se inspiruje metodami a postupy populistů, přičemž je ovšem kreativně přetváří pro potřeby marketingu demokratických stran. Pojďme ji rozebrat a zkusit odhadnout, jak může být úspěšná.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak funguje Rakušanova akce „debaty bez cenzury“?

Co je jejím skutečným, byť nepřiznaným cílem?

Mají se demokraté v marketingu učit od populistů?