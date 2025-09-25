V průzkumech jako jediní z někdejší pětikoalice stoupají. Zatímco ještě zkraje letošního roku se zdáli být odepsaní, teď se pohybují kolem desetiprocentní voličské podpory. Šli by ale Piráti znovu do vlády, kterou by sestavoval lídr Spolu Petr Fiala (ODS)? Tedy politik, o němž tvrdí, že je z vlády „vykopl“?
„Teď není čas na to si ještě před volbami rozdělovat křesla,“ odpovídá takticky pirátský předseda Zdeněk Hřib. Ke cti je straně nutno přidat, že jako jedna z mála zveřejnila povolební strategii na svém webu – včetně prohlášení, s kterými stranami by do koalice nešla. Jsou mezi nimi nejsilnější opoziční hnutí ANO, SPD, komunistické hnutí Stačilo! i Motoristé sobě. Znamená to tedy, že jsou Piráti znovu připraveni jít do vlády se Spolu a STAN?
Co se dočtete dál
- Jaké mají Piráti podmínky pro vstup do vlády.
- Která z podmínek může být pro ODS nepřekročitelná.
- Co Pirátům radí politologové.
