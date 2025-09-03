Po koalici Spolu už zahájili ostrou část kampaně také oba její někdejší spojenci STAN a Piráti. U obou stoupá nervozita. Ambiciózním Starostům a nezávislým se zatím s jejich „Dobrou kampaní“ nedaří odrazit k vysněným více než 15 procentům, momentálně se pohybují mezi 10 a 12. K tomu šéf STAN Vít Rakušan v úterý na sociální síti X oznámil, že už několik dní má informace o existenci nahrávky, která má jeho i hnutí kompromitovat.
To Piráti, kteří ještě několik měsíců nazpět vypadali, že budou mít problém dostat se do sněmovny, naopak nečekaně rostou. A v průzkumech už se přiblížili ke STAN. Rakušan i proto chce v kampani přitvrdit.
Co se dočtete dál
- Jak v kampani přitvrzuje šéf STAN Vít Rakušan.
- Proč se hnutí zatím nedaří růst s jejich „dobrou kampaní“.
- Co plánují Piráti a na základě čeho si věří, že předstihnou SPD.
