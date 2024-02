Od ledna si může díky novince investovat s daňovými výhodami na penzi každý, jak se mu zamane. Dlouhodobý investiční produkt ale není navzdory názvu sám o sobě žádný produkt nebo fond, do kterého stačí posílat peníze. Po jeho založení je potřeba se rozhodnout, co v něm bude. Akcie, dluhopisy nebo podílové fondy? Podívali jsme se na portfolia pro zkušenější investory, která jsou co možná nejjednodušší a jejich tvorba a údržba nezaberou příliš času.

Co se dočtete dál Jaká jsou nejjednodušší portfolia a na co si u nich dát pozor.

Z čeho konkrétně je lze poskládat.