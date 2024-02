Po šéfovi SPD Tomiu Okamurovi a lidovci Hayatu Okamurovi se do politiky pokouší dostat i nejmladší z trojice bratrů, architekt Osamu Okamura. Do loňského roku děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci figuruje jako číslo šest na kandidátce Zelených pro červnové volby do Evropského parlamentu.

„Jsem dlouholetým voličem a podporovatelem programu Zelených, s některými jejich politiky se znám i 20 a více let z jejich působení v neziskovkách jako Oživení nebo AutoMat, jsou to přátelé,“ říká Okamura s tím, že byl osloven stranou jako nezávislý kandidát.

Zelení se od své sněmovní zkušenosti z let 2006 až 2010 marně snaží o návrat do nejvyšších pater domácí politiky. Málo se ale ví, že si udržují slušný vliv v horní komoře parlamentu, kde je aktuálně zastupuje šest senátorů, kteří se Zelenými kandidovali v různých koalicích. Pro eurovolby si pak strana dala ambiciózní cíl získat dva europoslance. A pomoci jí k tomu má tým lidí se zkušenostmi z několika dřívějších úspěšných kampaní.

