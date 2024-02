Je to vrchol sportovní sezony ve Spojených státech – finále amerického fotbalu. Velkou otázkou před nedělním Super Bowlem však není, zda vyhraje tým z Kansas City, nebo ze San Franciska. Ale to, zda do hlediště stihne ze svého koncertu v Tokiu dorazit popová zpěvačka Taylor Swift.

Chce na místě držet palce svému partnerovi Travisu Kelceovi, který je hvězdou mužstva z Kansasu. Mohlo by se to zdát jako podružnost hodná bulváru. Jenže devět měsíců před prezidentskými volbami se i pouhá její účast na tribuně (nikoliv v přestávkovém programu) stává ve Spojených státech politickou záležitostí.

Co se dočtete dál V jakých konspiračních teoriích se zpěvačka objevuje.

Jak se už v minulosti politicky angažovala.

Čím by mohla pomoci Trumpovu soupeři.

Kdo z republikánů se hudebnice zastal.