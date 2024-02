Příspěvky na péči by se neměly od července zvedat plošně. Navýšení u tří vyšších dávek pro děti a dospělé by se mělo pohybovat zhruba od 11 do 40 procent. Nejvíc by měla růst podpora pro lidi s nejvyšším příspěvkem v domácím prostředí. Nejnižší...

9. 2. 2024 ▪ 3 min. čtení