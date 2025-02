Dostupné bydlení se stalo sloganem letošních voleb. Politici si konečně všimli, že jsou v Česku drahé nemovitosti k pronájmu i prodeji, že trh pokřivený stavební byrokracií a mizerným zákonem upravujícím pronájmy nefunguje. A teď se předhánějí, kdo dá (slíbí) víc.

Nedávno se premiér Petr Fiala pochlubil, že penězi z programu Dostupné bydlení podpoří výstavbu 1500 bytů, další stovky bytů by měly vzniknout za peníze z investičního fondu, který připravuje Národní rozvojová banka. To všechno jsou samozřejmě skvělé zprávy. Jen poněkud pozbývají lesku, když se podíváme na balíky peněz, které už nyní stát investuje do dostupného bydlení a není to nikde vidět.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Kolik stát ročně vydává na podporu bydlení?

Jaké změny v průběhu let vláda navrhla a provedla?

Jaké výsledky má ve srovnání s jinými zeměmi?