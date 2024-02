Pít vodu, kterou někdo před tím spláchl do odpadu, bylo ještě před pár dekádami pro mnohé absolutní tabu. To už ale neplatí pro stát Kalifornie na západním pobřeží Spojených států amerických. Upravenou odpadní vodu by tamní obyvatelé mohli začít pít do pěti let. Úřady tam na konci loňského roku povolily využití filtračních a čisticích technologií, které dokážou přeměnit odpadní vodu na pitnou. Informovala o tom agentura Reuters.

„Je to vzrušující vývoj ve snaze státu najít inovativní řešení problému s extrémním počasím, který vyvolává změna klimatu,“ sdělil pro New York Times Joaquin Esquivel, předseda představenstva Kontrolní rady státních vodních zdrojů.

Záchod do umyvadla

Podle něj schválené předpisy zaručují, že recyklovaná voda bude bezpečná, a v mnohých případech dokonce kvalitnější než zdroje, na které tamní obyvatelé dnes spoléhají. Kalifornie se stane teprve druhým státem ve Spojených státech, po Coloradu, kde mohou vodohospodářské firmy využít jako zdroj pitné vody recyklovanou odpadní vodu.

O znovuvyužití spláchnuté vody mluvili zastánci z předměstí Los Angeles již v devadesátých letech. Tehdy úsilí o její recyklaci ztroskotalo na nechuti části obyvatelstva pít vodu, která pochází z odpadu. Myšlenka sklidila od mnohých výsměch a mezi veřejností se ujalo heslo „záchod do kohoutku“. Podporovatelům trvalo poměrně dlouho odpor prolomit.

K postupnému slábnutí hlasů oponentů přispěl nejen technologický pokrok. Podporu získává i kvůli sílící hrozbě změn klimatu. Kalifornii v posledních třech letech zasáhlo nevídané sucho. V oficiálních dokumentech z roku 2022 uvedlo přibližně 18 procent dodavatelů vody tohoto státu, že je ohrožoval nedostatek vody. Zajistit pitnou vodu pro 38 milionů Kaliforňanů není pro stát jednoduché a v takové situaci nedává smysl vodu využívat jen jednou.

Pro tamní obyvatele není znovuvyužití vody úplná novinka, jak připomíná tisková agentura Associated Press. Stát využívá recyklovanou odpadní vodu již desítky let. Například hokejový tým Ontario Reign ji použil k výrobě ledu pro své kluziště, lyžařské středisko Soda Springs poblíž jezera Tahoe ji využilo k výrobě sněhu. Farmáři v oblasti Central Valley, odkud pochází velká část národní úrody zeleniny, ovoce a ořechů, s ní zalévají svoje plodiny.

V okrese Orange County, který je známý pro své luxusní pláže či Disneyland, pochází velká část pitné vody pro 2,5 milionu lidí z odpadních vod. Tu Kaliforňané používají k doplnění podzemních vodních zdrojů, tam se měsíce mísí s podzemní vodou, čímž se čistí, než ji znovu odčerpají, upraví a použijí jako pitnou. Takovéto využití odpadní vody k pití je nepřímé. Recyklovaná voda zatím neteče přímo do vodovodních kohoutků.

Čištění je přísné, odstraňují se i minerály

Úřady připravovaly deset let pravidla pro to, aby mohly vodohospodářské společnosti využít vysoce vyčištěnou odpadní vodu přímo k pití. Základem technologie, která se používá již po dekádu v Orange County, je intenzivní mikrofiltrace, reverzní osmóza a dezinfekce ultrafialovým světlem a peroxidem vodíku.

Nové předpisy nařizují navíc ještě dezinfekci ozónem a biologickou filtraci pomocí uhlíku, přísnější monitorování a důkladnější odstranění patogenů. Úprava vody je tak přísná, že odstraňuje všechny minerály, díky nimž má pitná voda příjemnou chuť, takže je nutné některé látky na konci procesu zase přidat. Takto přeměněná voda by v některých případech putovala do konvenční úpravny pitné vody a následně potrubím do domácností, jinde by tekla přímo do kohoutků. Nově povolený systém umožňuje, aby recyklovaná odpadní voda dosáhla pitné normy během několika hodin.

Technologii přirovnávají odborníci k odsolování. To je varianta, která řadě lidí připadá přijatelnější než pití vody z odpadu. Odsolování je ale podle Reuters dražší a méně ekologické.

Pro vodohospodářské firmy bude využívání odpadní vody jednou z možností, nikoliv povinností. Počáteční investice do nových technologií přesáhnou podle odhadů minimálně miliardu dolarů (přes 22 miliard korun), dovolit si je budou moci tedy jen dobře zajištěné vodohospodářské společnosti. První zařízení by mohla být v provozu do pěti let.

Podle Darrina Polhemuse, zástupce ředitele divize pitné vody Státní rady pro kontrolu vodních zdrojů, by takto upravená voda představovala v některých pobřežních oblastech během sucha zhruba deset až patnáct procent zásob pitné vody.

Vypadá to, že pionýry se stanou velká města. O technologii projevily zájem oblasti s velkým osídlením, jako jsou Los Angeles, San Diego či Santa Clara. Metropolitní vodní okres jižní Kalifornie plánuje postavit ve městě Carson, jižně od Los Angeles, zařízení za šest miliard dolarů (přes 137 miliard korun). To by se stalo největším projektem na recyklaci vody v zemi. Zatím největší je systém doplňování podzemních vod (Groundwater Replenishment System), který stojí v Orange County.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Budoucnost vody.