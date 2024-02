Data o počasí, kvalitě vod a ovzduší mají být do budoucna přístupná veřejnosti v centrální databázi. V rámci digitalizace státní správy to stanovuje zákon o veřejné hydrometeorologické službě, který koncem ledna schválila vláda. Zákon mimo jiné udává, že jedinou autoritou oprávněnou vydávat výstrahy před život ohrožujícími jevy má být Český hydrometeorologický ústav. Jeho ředitel Mark Rieder v rozhovoru vysvětluje, proč je to důležité a co stojí za tím, že počet i intenzita výstrah neustále narůstají.

