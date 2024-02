Ze sledování protestu zemědělců v centru Prahy plyne špatná zpráva pro slavnou českou punkovou kapelu Visací zámek. Text jejího hitu „Jede traktor, je to Zetor, jede do hor orat brambor“, je už totiž prudce neaktuální. Zemědělci, kteří dle přivezených hesel třou bídu s nouzí, nejezdí na Zetorech, ale výhradně na luxusních traktorech John Deere. I když na druhou stranu nelze vyloučit, že na Zetorech do hor jezdí ti, kdo nemají na demonstrativní jízdy po pražské magistrále čas. A vzhledem k tomu, že šlo jednoznačně o politickou demonstraci, navrch s hodně extrémním nádechem, možná ani chuť.

Od blokády pražské magistrály organizované agrobaronem Zdeňkem Jandejskem a Dufkovou Asociací samostatných odborů se distancovaly všechny příčetné zemědělské organizace –Agrární komora, Asociace soukromého zemědělství i Zemědělský svaz. A není divu, protože to, co předvádí pan Jandejsek, není žádný boj za zájmy zemědělců, jak tvrdí. Kdyby za zájmy zemědělců bojoval, formuloval by alespoň trochu realistické požadavky a nechtěl by konec Fialovy vlády a úplné odstoupení od Green Dealu. A to necháváme stranou paradox, že Jandejsek vůbec něco chce od vlády, když současně požaduje její svržení.

Řekněme natvrdo o co agrobaronu Jandejskovi jde a k čemu pár stovek traktoristů zřejmě přesvědčil.

