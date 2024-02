Politická situace v Německu se nikdy tolik nepodobala tragickým třicátým letům minulého století jako dnes. Varuje před tím Institut Forsa, který se zabývá výzkumem veřejného mínění. „Hrozí roztříštění stranického systému a návrat k poměrům jako za Výmarské republiky,“ prohlásil šéf institutu, sociolog Manfred Güllner. Narážel na dobu z počátku třicátých let, kdy padla tehdejší německá Výmarská republika a k moci se v roce 1933 dostali nacisté.

Podle výzkumů, které Institut Forsa dělá, by německý stranický systém dnes byl podobně roztříštěný jako tehdy – nebýt faktu, že platí pětiprocentní hranice pro to, aby se konkrétní politická strana dostala do parlamentu. Taková hranice v Německu před rokem 1933 neexistovala. Kdyby ji Němci neměli ani dnes, byl by parlament podle Forsy podobně politicky paralyzovaný jako tehdy.

