Na stole je první souhrnný návrh, jak pomoci dvěma zaostávajícím krajům na severozápadě Česka, které trápí zejména chudoba a poničené životní prostředí. Šedesátistránkový dokument si nechali zpracovat místní senátoři Martin Krsek a Přemysl Rabas (nestraníci za SEN 21). Poukazují v něm nejprve na fakt, že do Ústeckého a Karlovarského kraje míří daleko méně dotací než do prosperujících oblastí. Práce pak popisuje zásadní změny, kterými by měly projít česká legislativa a systém pomoci chudým regionům, aby začaly zbytek země dohánět.

