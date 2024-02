Češi elektřinou šetří, význam fosilních zdrojů klesá, zatímco zelená energetika jde nahoru. To, co obvykle zaznívá jako vize, kam by měla tuzemská energetika směřovat, nyní potvrzují jako fakt oficiální čísla ze zprávy Energetického regulačního...

23. 2. 2024 ▪ 4 min. čtení