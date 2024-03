Západní společnosti podnikající v Číně se spoléhaly na to, že tamní hospodářství se po covidové pandemii rychle vzpamatuje, nabere solidní tempo a díky tomu ožije i spotřebitelská poptávka. Ale toto očekávání se nenaplnilo. Číňané stále utrácejí obezřetně. Západní firmy to výrazně pociťují, ať už je to americký výrobce počítačů Apple, nebo kavárenský řetězec Starbucks. Nemluvě o západních automobilkách, které v Číně ztrácejí svoji dřívější dominantní pozici nejenom kvůli slabšímu tempu hospodářského růstu, ale hlavně kvůli tvrdé konkurenci tamních výrobců, zejména na trhu s elektrickými auty.

