Inspekce a policisté provádějí desítky kontrol dodržování zákazu prodeje HHC a dalších konopných látek. V pondělí se k nim přidají hygienici v krajích, i ti budou na kontrolách spolupracovat s policií.

Když si člověk pročítá heroické nasazení kombinace kontrolních a represivních složek, mohl by si myslet, že po ulicích pobíhá vrah a rozprašuje po kolemjdoucích sněť slezinnou. Jen nesmí zapomenout na to, že naposledy jsme byli svědky podobného úsilí v době pandemie koronaviru, kdy se s podobným „nadšením“ hledali lidé, kteří v lese, na pláži či ve vlastním, prázdném autě při řízení nenosili roušku. Protože to, co se teď děje, ve skutečnosti nejvíc ze všeho připomíná cimrmanovské ohmatávání lebečních kostí dvou set třiceti koní vídeňských drožkářů a hledání boulí při vyšetřování krádeže zlatého přívěsku.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál - Omezí kontroly HHC intoxikaci dětí?

– Je zákaz prodeje některých měkkých drog ochranou obyvatelstva a řešením závislostí?

- Do jaké míry je zákaz zastíráním neschopnosti ministrů řešit důležité problémy resortů zemědělství a zdravotnictví?