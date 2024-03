Získat v Česku razítko se stavebním povolením trvá v průměru 246 dnů. Ze srovnání 190 zemí tak patří tuzemsku v tomto ohledu nelichotivá 157. pozice. Stavební povolení lze vyřídit rychleji třeba i v rozvojových státech, jako je Honduras, Kamerun nebo Burundi. Stojí to ve zprávě Světové banky nazvané Doing Business, na niž s oblibou odkazují čeští politici a experti. Naposledy to v lednu udělala Národní ekonomická rada vlády v dokumentu s 37 návrhy, jak nastartovat ekonomiku.

Odvolávání na tuto zprávu je však problematické. Čísla v ní jsou čtyři roky stará, jelikož Světová banka už od roku 2020 žádnou další zprávu nevydala. Důvodem je zjištění, že její zaměstnanci manipulovali s daty ve prospěch Číny a dalších států. Ve skutečnosti to s vyřízením stavebního povolení v Česku nemusí být tak zlé.

