Jaký byl rok 2023 ve vaší galerii?

Bohatý. Celý rok jsme pokračovali v našem cyklu výstav ze soukromých sbírek českých sběratelů umění. Leden ještě patřil Vnitřním krajinám Pavla Brože, jehož sbírka úzce sleduje několik málo vybraných autorů. V galerii Magnus Art byla k vidění díla Daniela Pitína, Josefa Bolfa, Alexandera Tineie, Lubomíra Typlta a Adama Štecha. Následovala výstava s názvem Jezdec, která představila průřez kroměřížskou sbírkou Josefa Maixnera. A v závěru roku jsme galerii naplnili kubistickým nábytkem a dalšími díly ze sbírky Zdeňka Ungráda, která k našemu potěšení zaznamenala rekordní návštěvnost.

J&T Banka vybudovala kromě galerie i vlastní sbírku umění. Jak už je obsáhlá a jaká díla v ní najdeme?

Sbírka Magnus Art má zcela specifické zaměření. Je založená výhradně na dílech laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého, tedy ocenění pro mladé české umělce do 35 let, které se uděluje od roku 1990. Vytvořili jsme tak soubor děl skvěle ilustrující vývoj mladého českého porevolučního umění. Sbírku jsme uzavřeli, když se uzavřely tři dekády udílení ceny s tím, že zahrnuje všechny laureáty kromě dvou, kteří nákup do sbírky buď odmítli, nebo se nám na něm nepodařilo domluvit. Ostatně i to ke sběratelství patří. V tuto chvíli tak zahrnuje 28 autorů a autorek, přičemž každý z nich je ve sbírce zastoupen jedním významným dílem nebo souborem děl. Kolekci jsme nicméně vždy budovali s vědomím, že takový soubor děl, který je hodnotný především jako doklad vývoje doby mimořádně významné pro českou společnost, by měl patřit české veřejnosti. Aktuálně proto jednáme o budoucnosti sbírky právě v tomto duchu.

Podle čeho jste díla do sbírky vybírali?

Všechna díla, která jsme do sbírky pořídili, vznikla buď v době, kdy daný umělec či umělkyně ocenění získal, nebo krátce před tím, a odrážejí tak tu část tvorby, kterou odborná porota ocenila. Bylo to pro nás důležité právě proto, abychom dokázali zachytit chronologický vývoj mladého českého umění.

Nedávno jste zahájili další výstavu, co je na ní k vidění?

S novou výstavou představujeme v galerii Magnus Art opět trochu jiný sběratelský přístup. Výstava Bejšovec & syn totiž, jak název napovídá, představuje nejen soukromou sbírku Jana Bejšovce, ale i tu, kterou začal budovat pro svého dnes dvanáctiletého syna Johana. V obou případech se jedná převážně o umění 20. a 21. století. Nechybí naprosto zásadní jména českých dějin umění, jako jsou Kamil Lhoták, Jan Zrzavý, Josef Lada, František Muzika a ze současných umělců třeba Petr Nikl, Krištof Kintera nebo Evžen Šimera.

Co dalšího připravujete v nadcházejícím období?

Letos nás čeká ještě jedna výstava z cyklu soukromých sbírek. Jméno jejího majitele ještě neprozradím, naznačím ale, že to bude zřejmě nejspektakulárnější výstava, jakou naše galerie zažila. Když jsme při návštěvě sběratele prohlíželi jednotlivá díla, připadala jsem si, jako bych listovala učebnicí dějin umění – jedno ikonické dílo vedle druhého. Rozhodně je na co se těšit.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Investice do umění.