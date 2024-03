Vládní strany čelí kritice, že místo aby pracovaly na praktických záležitostech vedoucích k prosperitě země, zdržují se mimořádnou schůzí sněmovny, kde chtějí řešit mail Andreje Babiše. Šéf ANO v něm vulgárně nadává ministru zahraničí Janu Lipavskému, nazývá ho zm**em a shání informace o jeho dětech. Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 v rozhovoru pro HN vládní postup hájí a tvrdí: Nejde jen o sprostý mail. Jde o bezpečnost, která je nejdůležitějším tématem pro naši zemi.

Není mimořádná schůze sněmovny příliš silný kalibr? V soukromí mluví sprostě skoro všichni a shánění informací na politického oponenta je také docela normální. Každý přece potřebuje znát svého soupeře.

Určitě je namístě říci, že to není o sprostém výrazu. Jde o zatahování dětí do politického souboje. Tak jako to udělal Andrej Babiš, to je za hranou. Zjišťoval informace o dětech Jana Lipavského a my se můžeme jen domnívat, proč to ve skutečnosti dělal. V politickém souboji lze jistě hrát tvrdě, ale není možné zasahovat do soukromí. To my neděláme. Babiš sice možná bude říkat, že my jsme také mluvili o jeho synovi, kterého poslal na Krym. Ale chci zdůraznit, že to byl on sám, kdo zatáhl vlastní rodinu do politických soubojů, přísahal u pultíku ve sněmovně na smrt a zdraví vlastních dětí, takže to je úplně jiný kontext.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jaký je rozdíl, když Babiš mluví o zm**ech a Kolář o ču**cích a ku**ách.

Je pravda, že se ANO už prakticky neliší od SPD.

Jak se Pekarová staví k výhradě, že koalice nemá praktické úspěchy a tak formálně útočí na Babiše kvůli jeho výrokům.