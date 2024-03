Šéf opozičního hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) si o víkendu od svých spolupracovníků vyžádal citlivé informace o ministru zahraničních věcí Janu Lipavském (Piráti). S odkazem na e-mailovou konverzaci, kterou Babiš zaslal omylem jinému adresátovi, to dnes napsaly Novinky.cz. Babiš serveru řekl, že nesháněl žádné „kompro“, ale šlo o podklady z veřejných zdrojů kvůli tomu, aby mohl reagovat na Lipavského výroky. Lipavský ČTK sdělil, že ho obsah e-mailů znechutil.

Lipavský v neděli v pořadu České televize Otázky Václava Moravce uvedl, že Babiš začíná být kvůli svým výrokům bezpečnostním ohrožením Česka. Babiš v reakci na dotaz ČTK označil za hrozbu pro českou bezpečnost a suverenitu naopak Piráty.

Následně v neděli však Babiš v elektronické poště svým spolupracovníkům napsal, aby o Lipavském připravili podklady. „Udělejte mi teze, podklady na tohoto zm*da. Napište mi příběh Izrael, jak se vykašlal na naše lidi, jak byl v Dauhá, jezdí všude, dělá kampaň, korespondenční volba,“ napsal. V e-mailové konverzaci se řeší i odkazy na mediální zmínky o Lipavského rodině. Později se Babiš na síti X omluvil za vulgární výraz, který na adresu šéfa české diplomacie použil, na svém postupu jinak nevidí nic špatného.

Babiš e-mail zaslal svému poradci Janu Rovenskému. Zaměnil ho ale s jeho jmenovcem, který je mimo jiné jako nestraník za ANO ve výboru pro životní prostředí a limity těžby města Litvínov, napsaly Novinky. Rovenský se kvůli zmínkám o rodině rozhodl korespondenci zveřejnit. „V zásadě jsem smířen i s tím, že na sebe politici sbírají kompro, i když se mi to nelíbí. Ale tahat do toho děti a manželky svých protivníků je fakt přes čáru. Je to odporné, a je to podle mě ve veřejném zájmu, aby se o tom lidé dozvěděli,“ sdělil serveru Rovenský.

Babiš uvedl, že nesháněl kompromitující informace, ale pouze poptával podklady pro plánované vystoupení ve sněmovně na adresu Lipavského. „Jde přece o podklady z veřejných zdrojů. Chci totiž na ty jeho lži reagovat ve sněmovně a položit mu jednoduchou otázku – jestli by poslal své děti do války. Já totiž ne. Proto jsem se o to zajímal,“ uvedl.

Lipavský ČTK sdělil, že se k němu e-mail dostal zprostředkovaně a obsah ho znechutil. „Pro českou společnost je velkou výzvou, aby jednou provždy odmítla estébácké metody v politice,“ uvedl.