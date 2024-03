Desátý měsíc v řadě pokračoval v únoru výrazný pokles cen zemědělských výrobců. Ty se meziročně podle dat Českého statistického úřad snížily o téměř 19 procent a dostaly se tak zhruba na úroveň, kde byly před dvěma lety, tedy před začátkem výrazné vlny zdražování kvůli energetické krizi a obavám z vývoje po vypuknutí války na Ukrajině.

Podle statistiků klesly ceny v rostlinné výrobě téměř o 24 procent a v živočišné o 13 procent. Třeba olejniny zlevnily proti loňskému únoru o čtvrtinu a obiloviny o více než třetinu. Vejce byla levnější o 27 procent, mléko o 18 procent a drůbež o téměř deset procent. Naopak ceny ovoce vzrostly o téměř 61 procent, zeleniny o 27 procent a brambor o 25 procent.

Vývoj cen, za které zemědělci prodávají své výrobky, by se měl s časovým odstupem promítnout také do toho, za kolik zboží prodávají obchodníci.

U potravin se tak zatím děje pouze částečně – v únoru meziročně zlevnily zhruba o pět procent, obrat trendu ale nastal výrazně později než u cen od producentů. To naznačuje ještě výrazný prostor pro další pokles cen.

Například výrazné zlevnění obilovin se už propsalo do cen mouky, která na pultech obchodů meziročně stojí v průměru o čtvrtinu méně. U pečiva ale zatím statistici evidují snížení cen pouze v řádu jednotek procent. Obecně platí, že čím více dalších vstupů (cena energií, pracovní síly) se promítá do výrobních nákladů, tím je intenzita, s jakou se promítá pokles cen výrobců do konečných cen v obchodech, slabší.

Vývoj cen v zemědělství

Vedle cen v zemědělství zveřejnil statistický úřad také informace o vývoji v průmyslu a ve stavebnictví.

V průmyslu ceny v meziročním srovnání klesly druhý měsíc za sebou, předtím více než tři roky rostly. V odvětví byly v únoru o více než 15 procent nižší ceny dřeva a výrobků z něj, o desetinu klesly ceny základních kovů a chemických látek a o 5,9 procenta ceny potravinářských výrobků. Zdražila ale auta a opravy a údržby strojů a zvýšily se i ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu.

Meziroční růst cen prací ve stavebnictví v únoru zpomalil z lednových dvou procent. Stavební materiály a výrobky pak byly o téměř dvě procenta levnější než před rokem.