Během silného nočního deště v polovině srpna spadlo v polích u Rožnova na Náchodsku na 80 milimetrů vody na metr čtvereční. Ráno přišla další průtrž mračen. Obnažená zemědělská půda se zasetou obilninou se neudržela a velká část cenné ornice odtekla s proudem vody pryč. Bylo jí tolik, že poškodila i silnici pod polem. To je zatím poslední zaznamenaná událost eroze na českých polích. Za letošní rok už jich je celkem 446. Od roku 2005, kdy se začalo s tímto monitorováním, je to vůbec nejvyšší počet, a to je teprve začátek září. Loni bylo takových událostí zaznamenáno 238. Ve skutečnosti jich je ale ještě mnohem víc. O většině podle odborníků nevíme. Ty, které se podaří zmonitorovat, tvoří odhadem jedno až osm procent z celého balíku těchto drobných katastrof.

„Jedním z hlavních důvodů jejich zvyšujícího se počtu je změna klimatu. Když najednou máme padesát horkých dní a ty nám pak vystřídá vlna extrémních bouřek, tak to způsobí erozi,“ vysvětluje vedoucí Oddělení pedologie a ochrany půdy Jan Vopravil z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy.

Zároveň s tím v této době přichází ministerstvo zemědělství s návrhem dotačních úlev pro zemědělce. Díky tomu by se mohla eroze ještě zhoršit. Už teď ohrožuje až 60 procent českých polí.

