Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) odmítá, že by Česká republika měla ustupovat od pravidel na ochranu půdy před erozí. Nový standard DZES 5, který na tuzemských polích platí od letošního léta, má podle něj stále platnou oporu v evropské legislativě, a dokud se to nezmění, zůstane v platnosti i v Česku. „Dokud nebudeme mít z Bruselu finální rozhodnutí, tak určitě nebudeme zastavovat systém, který tady horko těžko dva roky ladíme,“ řekl HN.
Takzvaná protierozní vyhláška, která zásadně upravuje pravidla hospodaření na českých polích tak, aby jejich povrch co nejméně poškozovaly přívalové deště, platí od letošního léta. Samotné přijetí finální podoby zabralo několik let. Výsledné zpoždění ale vedlo k paradoxní situaci. Jak popsaly Hospodářské noviny, zatímco v Česku pravidla teprve začínají platit, v Bruselu se už jedná o jejich zrušení. Evropský parlament jejich konec podpořil v rámci hlasování o takzvaném omnibus balíčku. Nyní návrh čeká na trialog, tedy jednání mezi Evropskou komisí, radou a parlamentem.
Co se dočtete dál
- Zůstane česká erozní vyhláška v platnosti, nebo ji nová vláda zruší?
- Proč ministr Výborný obhajuje pravidla, která možná brzy padnou.
- Co bude dál s ochranou půdy, pokud Brusel couvne.
