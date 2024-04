Několik evropských tajných služeb v čele s českou BIS minulý týden oznámilo, že odhalilo ruskou vlivovou síť organizovanou z Prahy. Tento týden zase investigativní spolupráce tří západních médií detailně ukázala, jak Rusko zřejmě vyvinulo a používá tajnou zbraň na principu mikrovln k poškození mozku vytipovaných jedinců – většinou amerických diplomatů a zpravodajců na citlivých postech, jako byla třeba Kuba. Kdysi tajemný havanský syndrom dostal hlubší technické, vojenské a zpravodajské pozadí.

Co mají společného práce západních tajných služeb a investigativních novinářů v obou případech? Je to nabíledni, a přesto si to mnozí pořád nedokážou připustit: Rusko vede se Západem válku a používá k tomu jakékoli metody, které v daný okamžik a příležitosti považuje za vhodné a účelné.

