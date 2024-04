Limitovanou kolekci z ultravysokohodnotného betonu nabídl jako aprílový žertík do crowdfundingové kampaně náměstek hlavního města Prahy Zdeněk Hřib. Peníze prý měly jít na dostavbu vnitřního okruhu. Reálně kampaň propagovala pěší chůzi, a jak už bylo řečeno, šlo o vtip.

Bohužel, protože Praha není jediné město, které by vyžadovalo masivní investici. A to nejen do dostavby okruhu či železničního spojení s periferiemi a letištěm, chráněného bydlení pro seniory, ale také třeba do zahuštění bytové výstavby a k tomu odpovídající infrastruktury školských zařízení všeho typu.

Výstavba silnic, kvalitní dálniční spojení mezi městy i se zahraničím, výstavba vysokorychlostních tratí, podpora masivní výstavby bytů, která by vyřešila nejen sociální bydlení, ale obecně bytovou krizi… O tom všem politici v době volebních kampaní velmi dobře vědí a stejně rychle na to zapomenou záhy po zvolení. A pokud jsou voliči přece jen neodbytní, skončí to u nedostatku peněz.

V praxi, i když to bude znít v kontextu velmi deficitního státního rozpočtu nezvykle, jsou peníze tím posledním, co České republice reálně chybí.

