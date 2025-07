Výsledky české ekonomiky v letošním roce překvapují spíše pozitivním směrem. Ať už to byl rychlejší růst HDP v prvním čtvrtletí, dynamické zvýšení průmyslové a stavební výroby v květnu, nebo obecně příznivější nálada panující ve většině tuzemských odvětví. Index nákupních manažerů se dokonce vyšplhal po třech letech nad hranici 50 bodů.

Přesto téměř žádné z uvedených čísel nebylo bezvýhradně pozitivní. V HDP byl až příliš cítit vliv zásob, v průmyslu zase výkon energetiky, těžící z nízkého srovnávacího základu, stejně jako ve stavebnictví. O náladách, které se zlepšovaly, nemluvě. Za nimi se totiž často skrývala optimistická očekávání rostoucí poptávky, která se ovšem zatím nijak neodrazila třeba na vývoji zakázek. Rostoucí objednávky totiž signalizuje jen menšina průmyslových oborů, silnou poptávku eviduje snad jen stavebnictví a část služeb. Nepřekvapí, že jde v první řadě o služby spojené s expandujícím realitním trhem nebo cestovním ruchem, který těží ze zvýšené domácí poptávky i rostoucí přeshraniční turistiky.

Tradiční tuzemské obory zatím žádný velký skok nepředvádějí a rovněž ani nesignalizují. Například automobilový průmysl, jako největší obor tuzemského průmyslu, je co do počtu vyrobených osobních vozů prozatím šest procent v minusu, co do celkové reálné produkce je meziročně níž o 1,5 procenta. Pilíře, na kterých stojí letošní růst, jsou spíše domácí provenience, a navíc jsou spíš „soft“ charakteru. To by nebylo až tak zlé, pokud by se v mezičase další odvětví chystala na novou expanzi. Bohužel z pohledu investiční aktivity nic takového ve velkých číslech zatím vidět není.

Pro letošek očekávaný dvouprocentní růst české ekonomiky s největší pravděpodobností ohrožený není. Otázkou je, zda to pro konvergující ekonomiku není stále ještě málo a zda je s ohledem na přetrvávající investiční neochotu podnikatelského sektoru pravděpodobné, že by tomu mohlo být v budoucnu jinak.