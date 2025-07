Po letech stagnace to vypadá, že by český průmysl mohl na konci roku vykázat radostnější čísla. Lépe se může vést i celé tuzemské ekonomice. Ta by i přes rozpačitý začátek letošního roku mohla vzrůst o dvě procenta. To je po dvou letech, kdy se růst hrubého domácího produktu držel blízko nuly, poměrně optimistická hodnota. V příštím roce by pak mohlo tempo růstu zrychlit na 2,3 procenta. Vyplývá to z odhadu a průzkumu mezi podnikateli, který provedla Hospodářská komora. A přicházejí i další dobré zprávy.

