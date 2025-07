V českém zpracovatelském průmyslu se v červnu zlepšily podmínky. Jde o první zlepšení zdraví sektoru od května 2022. Index nákupních manažerů (PMI) stoupl na 50,2 bodu z květnových 48 bodů. Informovala o tom společnost S&P Global. Úroveň 50 bodů v indexu je předělem mezi růstem a poklesem sektoru. Analytiky výsledek pozitivně překvapil, nechtějí je ale přeceňovat.

Objemy výstupu české výroby v červnu vzrostly poprvé za více než tři roky. Tempo expanze bylo lehké, ale nejsilnější od února 2022. Ke zvýšení podle účastníků průzkumu přispělo zlepšení poptávky a obnova růstu nových zakázek. Ty se zvýšily jen nepatrně, ale podruhé za poslední tři měsíce.

„Zprávy z české výroby byly na konci druhého čtvrtletí roku 2025 pozitivnější. Výroba i nové zakázky se navrátily k růstu díky prvnímu zlepšení provozních podmínek za více než tři roky,“ uvedla vedoucí ekonomka S&P Global Market Intelligence Sian Jonesová.

Útlum byl podle ní přesto stále evidentní u zaměstnanosti a nákupu vstupů. Opakovaný pokles u obou se spojoval s šetřením nákladů a s předchozí slabou poptávkou, ačkoli rozpracovanost opět vzrostla. Ceny vstupů se zvýšily pomalejším tempem, které bylo z historického pohledu utlumené. V souvislosti se silnou mezinárodní konkurencí ovšem klesly prodejní ceny, protože firmy se snažily povzbudit exportní zakázky, dodala.

České zpracovatelské firmy v červnu opět propouštěly. Zaměstnanost klesla v každém z posledních 33 měsíců, poslední redukce byla v této řadě nejmenší. Někteří účastníci uvedli, že ke snížení počtu pracovníků vedl předchozí útlum nových zakázek, jinde zmiňovali snahy šetřit na výdajích. Rozpracovanost v červnu zároveň stoupla třetí měsíc v řadě, tempo růstu ovšem bylo jen nepatrné.

„Červnový výsledek indexu nákupních manažerů pozitivně překvapil. Tuto hodnotu neočekával ve svých odhadech vůbec nikdo, mediánová prognóza trhu predikovala nárůst jen na 48,5 bodu,“ řekla ČTK analytička Raiffeisenbank Tereza Krček. „Červnová data sice představují příjemné překvapení, prozatím bychom je ale spíše nepřeceňovali,“ doplnil analytik Investiky Vít Hradil. Ostatní signály z průmyslového sektoru sice také naznačují jeho oživení, ovšem nikoliv takto skokové, uvedl. Nad Evropou podle něj navíc stále visí hrozba potenciálně nepříznivého vyústění obchodních jednání s USA.

Hlavním důvodem až nečekaně velkého zlepšení je vedle vyšší produkce i optimismus mezi podnikateli, uvedl analytik Banky Creditas Petr Dufek. To je podle něj možná tak trochu i kamenem úrazu dnešního výsledku. Je totiž otázkou, nakolik se jejich víra s ohledem na klesající konkurenceschopnost naplní. „V každém případě to vypadá, že druhý kvartál byl pro průmysl pozitivnějším obdobím, a proto by si za celý letošní rok mohl připsat nárůst okolo 1,5 procenta,“ odhadl.