Česká republika tradičně patří mezi země s nejnižší nezaměstnaností (v květnu 4,2 procenta), a tedy i s největším napětím na trhu práce v rámci celé EU. Tuto tenzi vyvolanou nedostatkem žádaných pracovníků zejména ve stavebnictví a ve službách částečně zmírnil příliv sil ze zahraničí, na němž se dokonce některé obory posléze staly životně závislé.

V posledních dvou letech se ovšem toto napětí začíná zmírňovat v důsledku slabého ekonomického růstu, který již negeneruje dostatečný počet nových pracovních míst zejména v nejvíce postižených regionech. Náročné období zažívá především průmysl, který pod tlakem nízké zahraniční poptávky a klesající globální konkurenceschopnosti soustavně snižuje počty lidí, i těch statisticky „neviditelných“ pracujících přes agentury.

Nezaměstnanost pozvolna narůstá už více než rok a půl, přesto napětí na trhu práce přetrvává, což nakonec potvrzuje i velmi diferencovaný růst mezd. Hlavní důvod, kterým je nesoulad nabídky a poptávky po práci (ať už z pohledu regionů, nebo žádaných profesí), nadále přetrvává za vydatné podpory nefunkčního realitního trhu. Jen těžko lze totiž přesvědčit čerstvě propuštěné v pohraničí, aby se přestěhovali za prací ve velkoskladu do Prahy, kde by většinu svého výdělku nakonec utratili za bydlení. Nemluvě o dojíždění.

Ještě větší problém však nastává z pohledu profesí, kterých se na trhu dlouhodobě nedostává. Příkladem budiž stavebnictví, kde si na nedostatek kvalifikovaných i pomocných pracovníků firmy tradičně stěžují nejvíce. Jisté si mohou být pouze tím, že jim kvalifikovaní zaměstnanci budou chybět i nadále a že bude ještě hůř, až současné silné ročníky zamíří do penze. Tedy pokud se AI brzy nenaučí stavět byty nebo silnice.

Krátkodobě sice může situaci zmírnit převedení agenturních pracovníků z průmyslu do oborů s deficitem zaměstnanců, avšak problém jako takový – spočívající ve stávající podobě systému vzdělávání – to nevyřeší. Vítězem technologického a společenského pokroku se tak na pracovním trhu může stát IT expert stejně jako šikovný řemeslník.