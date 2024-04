Téměř 18 500 v únoru, za celý březen jen asi 700. Takové je meziměsíční srovnání počtu žádostí o státní příspěvek na domácí fotovoltaiku z oblíbeného dotačního programu Nová zelená úsporám. Ukazuje, že zájem domácností výrazně ochladl, a to od poloviny února, kdy došlo ke změně dotačních podmínek a snížení podpory pro fotovoltaiky stavěných bez dalších úsporných opatření.

„Od té doby je okurková sezona. Dlouho jsem nezažil, že by nebyla žádná poptávka. Doufám, že se to zmátoří, jinak nevím, co se bude s firmami na trhu dít,“ říká Aleš Hradecký, šéf Cechu akumulace a fotovoltaiky.

