Japonská centrální banka se dlouho tvářila, že se jí současná inflační vlna netýká, a předpokládala, že ještě dlouho vydrží s negativními sazbami svojí měnové politiky. Pravda, inflace se tam nevzedmula do takové výše jako v českém kontextu (to ostatně málokde), ale japonská centrální banka zůstávala osamocena ve svém dnes již staromódním uvažování.

Nakonec v březnu, po dlouhých sedmnácti letech, zvedla svoji klíčovou sazbu (konkrétně z minus 0,1 procenta do pásma nula až plus 0,1 procenta). Negativní sazby centrálních bank, které se postupně přenášely do segmentů dluhopisového trhu, se začaly objevovat okolo roku 2015. Postupně se zde ustanovila silná skupina pěti centrálních bank (centrální banka evropská, švýcarská, dánská, švédská a japonská) s touto měnově destruktivní politikou.

Dlouho se vedly debaty, jestli je vůbec z této šlamastyky možná cesta ven. Po vypuknutí pandemie jsme viděli vrchol objemu dluhopisů s negativním výnosem, tehdy se takto obchodovaly dluhopisy o objemu asi 18 bilionů dolarů. S následným postpandemickým oživením, nebývalým fiskálním uvolněním a zadrhnutými obchodními toky se objevila tak silná inflační vlna, že centrální banky naopak svižně zvyšovaly sazby. Příliv byl tak silný, že vlna zvedla i dlouho zatvrzelé zastánce negativních sazeb.

Před pěti lety jsme viděli negativní výnosy na dluhopisech emitovaných v mnoha zemích. Touto nemocí byla postižena většina evropských zemí, nejen z eurozóny, ale i u přilehlých sousedů (Švýcarsko, Dánsko). Německá výnosová křivka byla uprostřed roku 2021 celá v negativním teritoriu. Podobnou epizodkou si prošly i krátkodobější české státní dluhopisy. Dokonce jsme viděli negativní sazby u korporací s vysokým ratingem, kde měnová politika fakticky dotovala soukromé subjekty. Přitom je logické za dluh platit, investor musí dostávat kompenzaci za podstoupené riziko, jinak to byla zvrácená logika.

Doufejme, že tuto nesmyslnou epizodu (která nakonec trvala takřka deset let) máme za sebou a hodně dlouho si ji nebudeme opakovat, nejlépe už nikdy.